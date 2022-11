Gersthofer Theater muss nach Brand den Spielort wechseln

Nachdem es im Gersthofer Oscar Romero Pfarrzentrum brannte, kann das Theater dort wegen schädlicher Dämpfe nicht auftreten. Wie steht es um die Kinderbetreuung?

Nachdem das Bühnenstück "Haftlmacher" von Peter Landstorfer bereits in Augsburg aufgeführt wurde, stehen die Aufführungen in Gersthofen unter keinem guten Stern. Das eigentlich im Pfarrzentrum Oscar Romero geplante Stück, kann dort am Wochenende nicht aufgeführt werden. Vor einigen Wochen ist dort ein Brand ausgebrochen.

Theater zieht in Gersthofer Turnhalle um

Sachverständige haben nun festgestellt, dass das Pfarrzentrum derzeit nicht nutzbar ist, da gesundheitsschädliche Dämpfe nicht auszuschließen sind. Dies hat die Macher vom Theater Gersthofen dazu veranlasst, kurzfristig nach einem neuen Spielort Ausschau zu halten. Wie die Vorsitzende des Laientheaters Regina Winter mitteilt, ist man fündig geworden und kann die Spieltermine beibehalten. "Der TSV Gersthofen hat uns sofort unter die Arme gegriffen, wir dürfen das Stück am 12. und 13. November in der TSV-Turnhalle an der Sportallee aufführen." Beim Theater zeigt man sich dankbar für die schnelle Hilfe. "Es ist immer wieder schön zu erfahren, wie sich die Vereine in Gersthofen gegenseitig unterstützen", sagt Winter. Wie vom Veranstalter verlautet wird, behalten alle bereits gekauften Karten ihre Gültigkeit. Restkarten gibt es bei Schreibwaren Nettel und bei Lenz Finanzservice in Gersthofen.

Kinderbetreuung von giftigen Dämpfen nicht betroffen

Im Pfarrzentrum wird mit der Arche außerdem eine Kinderbetreuung angeboten. Diese ist von den gefährlichen Dämpfen jedoch nicht betroffen, wie es aus dem Pfarramt auf Nachfrage heißt. Die Arche liegt im Nebengebäude, auf das sich der Brand nicht ausgebreitet hat. Wann alle Gebäudeteile wieder normal genutzt werden können, ist noch unklar. Erst müssen die zuständigen Sachverständigen vor Ort Messungen der Luftqualität durchführen und prüfen, ob noch Schadstoffe in der Luft sind.

Mitte Oktober hatte eine Couch im Außenbereich des Pfarrzentrums Feuer gefangen. Dieses hatte sich im Anschluss auf die Holzvertäfelung des Gebäudes ausgebreitet. Die Feuerwehr war mit rund 20 Kräften im Einsatz. Durch Lüftungsschlitze ist Qualm ins Gebäude gelangt, welcher die giftigen Dämpfe verursachte. Seit dem Brand wird im Pfarramt deshalb kräftig durchgelüftet. (AZ/mom)