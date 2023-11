Gersthofer Trachtennachwuchs ist bei Wettbewerben erfolgreich

Sind Trachten und Schuhplatteln noch zeitgemäß? Für eine junge Trachtlerin aus Langenneufnach trifft das zu. Sie wurde bei Gauwettbewerben bereits geehrt.

Über Traditionen und Bräuche scheiden sich seit jeher die Geister. Gerade in der heutigen Zeit von TikTok und Instagram scheinen Traditionen irgendwo zwischen Laptop und Lederhosen verloren gegangen zu sein. Doch muss das so sein? Nicht für die elfjährige Mathilda Hauber aus Langenneufnach. Sie engagiert sich leidenschaftlich im Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen und beim Gaujugend-Wertungsplatteln und -Deandldrehen gewann sie sogar den ersten Platz. Was ihr an ihrem ungewöhnlichen Hobby besonders gefällt und warum es ihr quasi in die Wiege gelegt worden ist, erzählt sie im Gespräch.

„Wir hätten nie damit gerechnet, dass Mathilda gewinnt“, erzählt Mathildas Mutter, Karin Hauber, stolz. Als Kleinste tritt die Schülerin in der Altersklasse für Zehn- bis 13-Jährige beim Gaujugend-Wertungsplatteln und -Deandldrehen in Ettringen an und kann überzeugen. Ihr Sieg qualifiziert sie auch für den „bayrischen Löwen“ 2024, bei dem Gruppen aus aller Welt teilnehmen. „Ich bin schon sehr aufgeregt deswegen“, verrät Mathilda.

Mathildas Familie ist Stütze der Gersthofer Trachtler

Trotz ihres jungen Alters bringt die Schülerin schon einiges an Erfahrung mit. Als sie von ihren Anfängen erzählt, schmunzelt sie. „Genau genommen, habe ich schon mitgetanzt, da war ich noch nicht mal auf der Welt.“ Die Familie Hauber ist fester Bestandteil des Heimat- und Volkstrachtenvereins Gersthofen. Mathildes Ur-Urgroßvater war vor über 100 Jahren eines der Gründungsmitglieder und auch ihre Großmutter ist nach wie vor involviert. „Meine Oma schneidert die Tracht für die Kinder im Verein“, berichtet Mathilda. Auch ihre Mutter war früher aktive Tänzerin im Verein, heute kümmert sie sich viel um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. „Damit wollen wir besonders unseren Nachwuchs stärken“, sagt Hauber. Dieses Konzept scheint aufzugehen, denn mit über 20 Kindern hat der Gersthofer Verein die größte Jugendgruppe im Bezirk.

„Am liebsten mag ich das Drehen“, erzählt Mathilda von ihrer Lieblingsdisziplin. Dabei handelt es sich um die spezielle Tanzfigur, die von den Mädchen ausgeübt wird, während die Jungen schuhplatteln. Vorstellen kann man sich das ungefähr so: Bei einem Wettkampf laufen einzelne oder mehrere Paare gemeinsam ein und tanzen zunächst zusammen Walzer, anschließend wird das Mädchen ausgedreht, während die Jungen in der Mitte schuhplatteln. Die Mädchen müssen nun darauf achten, gleichmäßig und im Takt, im gleichbleibenden Abstand, um die Jungen herumzudrehen. Dabei soll der Dirndl-Rock eine gleichmäßige Glockenform haben. Anschließend fängt der Junge seine Dame wieder ein und es geht zurück zum Walzerschritt. Neben den Schritten und dem Taktgefühl fließen auch Haltung und ordentliche Kleidung mit in die Bewertung ein.

Zweites Hobby sind Pferde

Trifft man die Schülerin nicht bei Auftritten des Vereins oder beim Wertungsplatteln und – Deandldrehen an, findet man sie häufig auf dem Rücken eines Pferdes. Acht Isländer stehen im Garten der Familie Hauber und auch mit ihnen geht Mathilda gerne auf Wettkämpfe. Doch gemütliche Ausritte durch den Wald mit ihrem Vater und der kleinen Schwester Paula liebt sie genauso sehr. Es ist immer was los bei der Familie. „Aber das sind ja die Dinge, mit denen man gerne beschäftigt ist“, sagt Mathildas Mutter.

