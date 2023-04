Gersthofer Trachtler feiern ihre restaurierte Vereinsfahne

Sie ist 94 Jahre alt und schön wie neu: Der Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen hat seine Fahne restaurieren lassen. Das ist Grund zum Feiern.

94 Jahre alt und nun wieder in neuem Glanz: Die Gersthofer Trachtler haben ihre in die Jahre gekommene Vereinsfahne restaurieren lassen. Wie diese nach einem knappen Jahrhundert wieder wie neu erstrahlt und warum der Verein noch eine zweite wertvolle Fahne besitzt.

„Treu der Heimat Sitt und Tracht“ – das haben sich die Gründungsmitglieder des Theater- und Volkstrachtenvereins „D’Wendlstoana“ Gersthofens auf die Fahne geschrieben. Der 1925 von Männern aus dem Oberland, die sich aus wirtschaftlichen Gründen in Gersthofen niedergelassen haben, gegründete Verein verpflichtete sich früh dem Erhalt der alpenländischen Brauchtümer, Volkstänzen und Schuhplattlern.

Der ganze Stolz des Gersthofer Vereins

Großer Stolz jedes Vereins war schon immer die eigene Fahne, und so erstanden auch „D’Wendlstoana“ schon bald nach Gründung eine solche. Aus Verbundenheit zum Heimatberg der Trachtler um den Gründungsvorsitzenden Georg Steinbeißer sen. zeigt die Fahne die Kirche auf dem Wendelstein. Diese ist der Schutzpatronin Bayerns, der Patrona Bavariae, geweiht und ist unangefochten Deutschlands höchstgelegene Kirche. Auf der anderen Seite der Fahne ist die Pfarrkirche der liebgewonnenen neuen Heimatgemeinde Gersthofen, Sankt Jakobus major abgebildet. Auch die an der ehemaligen Via Claudia gelegene Kirche kann auf eine reiche Geschichte zurückblicken und steht auf den Resten eines römischen Merkurtempels aus dem ersten Jahrhundert.

Frisch restauriert: Die Rückseite der Vereinsfahne der Gersthofer Trachtler zeigt die Wendelsteinkirche. Foto: Patrick Pfaller

Geweiht wurde die neue Fahne am 12. Mai 1929. Pate stand der Trachtenverein aus dem benachbarten Lechhausen, mit dem bis heute eine enge Freundschaft gepflegt wird. In der Gersthofer Vereinslandschaft ist heute von den „Wendlstoanan“ nichts mehr zu finden. Bereits 1920 wurde mit dem Gebirgstrachten- und Erhaltungsverein „D’Lechtaler“ ein erster Verein mit ähnlichen Zielen gegründet. Zehn Jahre wirkten die beiden Vereine nebeneinander, bis 1935 beim schon lange gewünschten Zusammenschluss der bis heute bekannte „Heimat-und Volkstrachtenverein Gersthofen“ entstand.

Gersthofens Trachtler besitzen zwei Fahnen

Nachdem auch „D’Lechtaler“ bereits eine Vereinsfahne besaßen, haben die Gersthofer Trachtler heute zwei Fahnen. "Diese sind ein wesentlicher Bestandteil des Vereinslebens", betont Jugendleiter Sebastian Pfiffner, "denn Sie begleiten die Trachtler auf vielen unterschiedlichen Anlässen wie Gottesdiensten, Festumzügen oder auch auf dem letzten Weg eines verstorbenen Mitglieds."

Nachdem die Fahne von 1929 deutliche Gebrauchsspuren aufwies, wurde sie nun beim renommierten Restaurateur Kössinger aus Schierling bei Regensburg aufwendig generalüberholt, gereinigt und zurück zu altem Glanz gebracht. Die Hälfte der laut Zuschussantrag anfallenden Kosten von rund 5000 Euro für die Restaurierung übernimmt die Stadt Gersthofen. Nun wird die Fahne beim Jahresgottesdienst der Gersthofer Trachtler am Sonntag, 7. Mai, um 10.15 Uhr in St. Jakobus gesegnet. Auch ein Vereinsausflug zur Kirche auf dem Wendelstein ist für Mai schon geplant. Dort wird die restaurierte Vereinsfahne die Trachtler wieder begleiten.