Gersthofer Trachtler feiern Premiere mit eigenem Tanz

Plus Die Gersthofer Trachtlerinnen und Trachtler haben einen selbst geschaffenen Plattler aus der Taufe gehoben. Das hat einen besonderen Grund.

Als die Gersthofer Trachtlerinnen und Trachtler vor etwa fünf Jahren mit den Planungen für ihr 100-jähriges Vereinsjubiläum begonnen hatten, gab der damalige Vorsitzende Armin Hoppmann mit einer Bemerkung den entscheidenden Denkanstoß: "Ein eigener Schuhplattler wäre eine Sensation." Mit zweijähriger Verspätung feierte dieser exklusive Tanz "Gersthofer Schnackler" jetzt bei der Maifeier auf dem kleinen Rathausplatz seine umjubelte Premiere.