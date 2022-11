Gersthofer TSV-Alpinabteilung wählt neues Führungsteam

Trotz zahlreicher Einschränkungen durch die Corona-Pandemie fiel die Bilanz der Abteilung Alpin im TSV Gersthofen positiv aus. Die Abteilungsleitung wurde bei der Jahreshauptversammlung neu gewählt. Das sportliche Programm wurde durch eine Reihe von Ausfällen ausgedünnt.

Zur Mitgliederversammlung der Abteilung Alpin des TSV Gersthofen fanden sich über 30 Mitglieder im Gymnastiksaal der TSV Turnhalle ein. In seinem Bericht blickte Abteilungsleiter Ernst Winter auf die Aktivitäten des Zeitraums seit der letzten Mitgliederversammlung zurück. Die Corona-Pandemie hat sich gerade bei der Abteilung Alpin sehr stark auf das Angebot ausgewirkt. Zwar konnten bis zum Februar 2020 noch alle gewohnten Aktivitäten, wie Skikurs, Schneeschuhwanderungen und die Beteiligung am Gersthofer Schneetreiben mit großem Erfolg durchgeführt werden. Dann kamen aber die Einschränkungen der Pandemie, sodass die Winterangebote zwei Jahre lang ganz und die Trainingsstunden nur zeitweise und oft unter Einschränkungen stattfinden konnten.

Gersthofer Rennteam erzielt gute Erfolge

Das Rennteam wird von Sophia Meitinger geleitet. Dieses konnte sogar überraschend viele Trainingseinheiten und Rennen absolvieren und gute Platzierungen erzielen. Auch die Anzahl der Mitglieder im Rennteam zeigte in den letzten Jahren erfreulicherweise nach oben. Das Angebot „Alpin Inline“ konnte zwar im Sommer 2021 durchgeführt werden, musste aber vom Festplatz auf einen weniger geeigneten Trainingsplatz ausweichen und wurde daher deutlich weniger angenommen. Zudem stehen einige Trainerinnen nicht mehr zur Verfügung, sodass das Angebot im Jahr 2022 bis auf Weiteres ausgesetzt werden musste. Im Sommer 2022 wurden die Übungsangebote in normaler Form aufgenommen und eine ganztägige Wanderung von Harburg nach Eisbrunn durchgeführt. Die erste Kassiererin Conny Metzger berichtete auch in diesem Jahr über eine positive Entwicklung des Kassenbestands.

Höhepunkt der Mitgliederversammlung war die anstehende Wahl der Abteilungsleitung. Bereits im Vorfeld signalisierten der amtierende Abteilungsleiter Ernst Winter und die beiden stellvertretenden Abteilungsleiter Dieter Wieland und Heinz Dollmann, nicht mehr antreten zu wollen. Johannes Metzger berichtete von der intensiven Bemühungen der Findungskommission (bestehend aus Johannes Metzger, Sophia Meitinger und Harald Meitinger), die letztlich zur Gewinnung von Sascha Braun für das Amt des Abteilungsleiters geführt haben. Sascha Braun wurde daher einstimmig als Abteilungsleiter gewählt. Auch die stellvertretenden Abteilungsleiter Johannes Metzger, Harald Meitinger und Sophia Meitinger wurden einstimmig gewählt. Kassiererinnen wurden Conny Metzger und Monika Wörle, Schriftführerin Inge Abmair.

Die Veranstaltung wurde auch in diesem Jahr durch eine Multimediashow von Peter Metzger abgerundet, in der alle Höhepunkte des vergangenen Alpin-Jahres gezeigt wurden. (AZ)

