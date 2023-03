Gersthofer TSV-Vereinsjugend wählt neues Führungsteam

Bilanz über ihre Arbeit zog die Vereinsjugend des TSV Gersthofen. Bei den Neuwahlen gab's auch mehrere Veränderungen im Führungsteam.

Die Vereinsjugend des TSV Gersthofen zur Jahreshauptversammlung. Über dreißig Vertreter aus den verschiedenen Abteilungen hörten sich die Berichte der Vereinsjugendleitung an. Nach der Begrüßung gab es einen kurzen Rückblick von der Vereinsjugendleiterin Bianca Fuchs über die von der Vereinsjugend veranstalteten Aktionen. Doch das war nicht alles.

An Pfingsten wurde bereits das zweite Mal eine Sportartenchallenge durchgeführt. Die Teilnehmerzahl verdoppelte sich erfreulicherweise zum Vorjahr auf fast 80 Kinder. Auch beim Ferienprogramm der Stadt Gersthofen beteiligte sich die Vereinsjugend mit großer Unterstützung der verschiedenen Abteilungen bereits zum zweiten Mal. Im September ging es in den Europapark mit 150 Jugendlichen. Erstmalig wurde im November die Eislaufbahn im Curt-Frenzel-Stadion angemietet und es tobten sich über 100 Kinder und Jugendliche auf der Fläche aus. Bei der Faschingsparty des TSV Gersthofen unterstützte die Jugendleitung den Hauptverein und auch die Vermietung des Jugendraums nimmt wieder an Fahrt auf. Im Anschluss wurde noch der Kassenbericht der Schatzmeisterin Maria Dressmann verlesen. Grundsätzlich steht die Vereinsjugend aufgrund der erhöhten Zuschüsse gut da.

Wechsel in der Gersthofer Jugendleitung

Fabian Stöckner, Lucie Wimmer, Ines Dollinger und Florian Sturm von der Jugendleitung standen für die neue Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Bianca Fuchs und Maria Dressmann wurden wieder in ihre ursprünglichen Ämter gewählt. Tim Dressmann und Melisa Ergin, ehemalige Jugendsprecher, sind neue Stellvertreter. In den Reihen der Jugendlichen fanden sich sowohl eine neue Öffentlichkeitsreferentin, Shanice Hartmann, wie auch fünf Jugendsprecher (Anton Sturm, Marianna Tambaro, Corinna Oleff, Amalia Eiben und Aleyna Yildirim). Im kommenden Jahr sollen sämtliche Aktionen wiederholt werden. Zusätzlich wird im April ein Ausflug in die Augsburger Puppenkiste stattfinden und 2024 möchte sich der TSV Gersthofen beim Kinderfaschingsumzug beteiligen. (AZ)