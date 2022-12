Gersthofer üben im Energiespardorf die Energiewende

Wie kann die Energiewende vor Ort gelingen? Tipps dazu gab's bei einer "Energiespardorf"-Aktion des Bundes Naturschutz in Gersthofen.

Wie viel Strom brauchen unsere Haushaltsgeräte? Das ist eine Frage, die sich viele in Zeiten davongaloppierender Energiepreise immer wieder stellen. Im Energiespardorf Bayern, einer Initiative des Bundes Naturschutz, das Station in Gersthofen gemacht hatte, gab's viele Informationen und Tipps zum nachhaltigeren Umgang mit Energie.

Das Umweltbildungsprogramm "Energiespardorf" richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse und wird von Referierenden des Bund Naturschutz durchgeführt. In Gersthofen stand das Energiespardorf zehn Tage lang in einem Raum des City-Centers. Acht Klassen kamen in diesem Zeitraum aus den Grundschulen, der Anna-Pröll-Mittelschule, dem Paul-Klee-Gymnasium und der Franziskusschule, um an dem dreistündigen Programm teilzunehmen.

Gersthofer Erwachsene proben spielerisch Energieerzeugung

Dass das Thema aber durchaus auch für Erwachsene spannend ist, zeigte sich bei einer Abendveranstaltung. Hier durften auch die Älteren spielerisch ausprobieren, wie die Energiewende gelingen kann. Zum Einstieg wurde gemessen, wie viel Strom Haushaltsgeräte verbrauchen (beispielsweise ein Handyladegerät, Router oder Wasserkocher). Im Anschluss konnten die Teilnehmenden auf einem Energierad selbst ausprobieren, wie viel Energie es braucht, um ein Radio, eine LED-Lampe, eine Glühbirne oder einen Wasserkocher mit reiner Muskelkraft zu betreiben.

Kernstück des Energiespardorfes ist ein interaktivesModell, das ein bayerisches Dorf mit 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, deren Wohnhäuser, Kleingewerbe und Landwirtschaft symbolisiert. Was es braucht, damit die Energiewende wie die Stromversorgung eines Dorfes sichergestellt werden kann in einer Kommune, wurde dann anhand eines Planspiels selbst ausprobiert. Die Teilnehmenden spielten eine Gemeinderatssitzung durch, bei welcher der Ausbau der erneuerbaren Energien in Kombination mit minimalem Flächenverbrauch sowie ohne Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion diskutiert wurde, und verglichen wurde, welche Maßnahmen die größte Wirkung haben.

Mehr Informationen zum Energiespardorf gibt es online. (AZ)

