Gersthofer Ulrich Kapfer erhält Ehrenpreis "Stille Helfer"

Gersthofer Bürger haben einen Ehrenpreis für besonders Engagierte angeregt. Nun wurde dieser zum ersten Mal übergeben.

Der Ehrenpreis "Stille Helfer" ging 2020 aus dem Gersthofer Bürgerhaushalt hervor. Er soll Anerkennung und Wertschätzung für Bürgerinnen und Bürger ausdrücken, die sich mit Herzblut ehrenamtlich für die Allgemeinheit verdient gemacht haben. Nun wurde er zum ersten Mal einem sehr engagierten Gersthofer überreicht. Und der hat damit schon etwas vor.

Bei dem neuen Ehrenpreis geht es nicht um die Arbeit im Vorstand eines Vereins - sondern um die stillen Helfer bei Veranstaltungen, Turnieren, Feiern, der Verwaltung, der Organisation oder anderen Aufgaben: Menschen also, die unverzichtbar sind, um die Aufgaben eines Vereins zu erfüllen.

Engagiert für die Kolpingsfamilie Gersthofen

Die Auszeichnung für 2021 geht an Ulrich Kapfer. Er konnte erst jetzt übergeben werden. Ulrich Kapfer wurde 1934 geboren und ist bereits seit den 50er-Jahren bei der Kolpingsfamilie Gersthofen ehrenamtlich aktiv. Getreu dem Motto "verantwortlich leben, solidarisch handeln" setzte er sich als versierter Handwerker und gelernter Schreiner unter anderem bei der Errichtung des Gipfelkreuzes auf der Mädelegabel vor rund 60 Jahren und dem Bau der Kapelle an der Via Claudia in Gersthofen ein. Ulrich Kapfer brachte seine Erfahrung und sein handwerkliches Geschick in viele weitere Projekte ein - ohne sich dabei in den Vordergrund zu stellen. Er packte unter anderem beim Bau des Kolping-Spielplatzes an der Kapellenstraße mit an, half beim Auf- und Abbau der Kulturina und war von Beginn an bei der Kol-La aktiv. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert, die Ulrich Kapfer spenden möchte. (AZ)