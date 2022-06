Gersthofer und Franzosen frischen Städtefreundschaft auf

Seit drei Jahren hatten sie sich nicht gesehen. Daher war die Freude der Gersthofer beim Wiedersehen mit Freunden in der französischen Partnerstadt Nogent groß.

Auch die Corona-Pandemie kann gute Freunde nicht trennen. Das zeigte sich nicht zuletzt bei der ersten Fahrt des Partnerschaftsvereins Nogent-Gersthofen in die Partnerstadt seit drei Jahren. Und dabei gab's wieder einiges zu erleben.

Mit großer Erwartung setzte sich am Donnerstagmorgen ein Bus mit 30 Gersthofer Teilnehmenden nach Nogent-sur-Oise in Frankreich in Bewegung. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Partnerschaftsverein aus Gersthofen eine Fahrt nach Nogent in den letzten zwei Jahren nicht unternehmen. Pünktlich um 18.30 Uhr traf man in Nogent ein. Bürgermeister Jean-Francois Dardenne begrüßte die Gersthofer Delegation wie immer persönlich im Rathaus. In einer kurzen Ansprache erklärte er seine Freude darüber, dass es endlich wieder zu einer Begegnung der beiden Städte kommt.

Gersthofer übernachten bei französischen Gastgebern in Nogent

Untergebracht war der Besuch aus Gersthofen bei französischen Gastgebern. Anschließend überraschte Bürgermeister Dardenne die deutschen Gäste mit einer Sängerin, die das Lied "Göttingen" der bekannten französischen Liedermacherin Barbara – das Chanson der deutsch-französischen Partnerschaften – vortrug. Dabei tauschte sie die Städtenamen Paris und Göttingen gegen Nogent und Gersthofen aus. Nogentvereins-Vorsitzender Michael Fendt hatte dieses Lied 2019 anlässlich der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft als Aufhänger für seine Rede benutzt.

Nach Paris ging es am nächsten Tag. Nach einer kurzen Stadtrundfahrt gab es ein Mittagessen im Stadtteil Paris-Bercy. Saucisse aligot (Bratwurst mit gestampften Kartoffeln und Käse – Spezialität aus der Auvergne), Pave de truite (Forellensteak) und Confit de canard (Entenconfit) waren die hervorragenden Speisen, unter denen die Gäste wählen konnten.

Buntes Besuchsprogramm für die Gäste aus Gersthofen

Anschließend stand ein Besuch im "Musee des Arts Forain" auf dem Programm, einem Museum über Volksfeste, in dem man allerlei Karussells, Drehorgeln oder Volksfestspiele bestaunen konnte. Gegen Abend kam man dann wieder in Nogent an.

Lesen Sie dazu auch

Samstag war Familientag. Mit den Gastgebern besuchten die Gersthofer Gäste verschiedene Sehenswürdigkeiten in der Umgebung von Nogent, wie das Schloss Chantilly, die Burg Pierrefonds oder Ähnliches. Abends traf man sich dann bei "Christine", einem beliebten Lokal in Nogent, zum gemeinsamen Abendessen mit anschließendem Tanz.

Sonntag früh hieß es dann wieder Abschiednehmen. In der Hoffnung, dass es den Franzosen nächstes Jahr möglich sein wird, Gersthofen zu besuchen, fuhr man wieder nach Deutschland zurück. (AZ)