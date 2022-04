Gersthofen

Gersthofer Unternehmer Anton Humbaur gestorben

Plus Er baute seine Firma in Gersthofen zu einem der Marktführer der Anhänger-Branche aus. Nun ist Anton Humbaur im Alter von 89 Jahren gestorben.

Von Gerald Lindner

Die Firma Humbaur in Gersthofen gehört zu den Marktführern bei Anhängern für Autos. Am Dienstag ist ihr Gründer Anton Humbaur nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Er war 89 Jahre alt. Er galt als eine große und sehr geschätzte Unternehmerpersönlichkeit der alten Schule in Gersthofen.

