Gersthofer verbrauchen zu viel Wasser: Stadt ruft zum Sparen auf

Gersthofer verbrauchen fast 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Das macht sich bemerkbar.

Wenn das Wasser in Gersthofen derzeit mit vermindertem Druck aus dem Hahn fließt, dann hat das einen Grund. Nach Angaben der Stadtverwaltung verbrauchen die Gersthofer aufgrund der längeren Trockenheit und der aktuell heißen Tage sehr viel Trinkwasser. Daher sei der Wasserverbrauch im Juni 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich angestiegen. Auf Nachfrage unserer Redaktion nannte die Verwaltung einen Wert von knapp 30 Prozent.

Stadtwerke bitten die Bevölkerung umsichtig mit Trinkwasser umzugehen

Dies könne bei gleichzeitigen und starken Entnahmen zu temporären Druckschwankungen im Wasserleitungsnetz führen. Die Stadtwerke Gersthofen bitten deshalb die Bevölkerung, umsichtig mit der Ressource Trinkwasser umzugehen. Schließlich ist dieser Sommer erst am Anfang.

Vor ziemlich genau einem Jahr hatte in Gersthofen eine fast drei Jahre dauernde Phase geendet, in der das Trinkwasser gechlort oder abgekocht werden musste. Auslöser waren Keime, die erstmals im August 2019 festgestellt worden waren. In der Folge musste die Stadt eine aufwendige und langwierige Sanierung der Wasserversorgung vornehmen. (AZ)

