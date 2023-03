Gersthofer Verein Stifter-Siedlung ehrt treue Mitglieder

Auch für den Gersthofer Verein Adalbert-Stifter-Siedlung hat sich im Jahr 2022 das Leben wieder normalisiert. Und es gab noch einen weiteren Grund zur Freude.

Eine positive Bilanz über das vergangene Jahr zog Gersthofer Verein Adalbert-Stifter-Siedlung bei seiner Jahreshauptversammlung im Wirtshaus am Sportplatz. Für einige Mitgleider gab es dabei einen besonderen Grund zur Freude.

Der Vorsitzende Andreas Gebauer zeigte sich in einem Bericht erfreut, dass bis auf den jährlichen, kleinen Faschingsumzug um die Siedlung wieder jede Veranstaltung stattfinden konnte. "Für das Siedlerfest, das immer Besucher aus der ganzen Region anlockt, den Altmitgliedernachmittag, das Weihnachtssingen und auch sonstige kleinere Veranstaltungen gab es keine Einschränkungen mehr, was dem Vereinsleben wirklich gutgetan hat." Für das laufende Jahr sind jetzt als neue, zusätzliche Veranstaltungen ein Kaffeenachmittag und ein regelmäßiger Frühschoppen geplant.

Scheck für Gersthofer Stiftung "Hilfe in Not"

Bürgermeister Michael Wörle konnte einen Spendenscheck für die Stiftung "Hilfe in Not" der Stadt Gersthofen entgegennehmen, der durch das Weihnachtssingen und den begleitenden Glühweinverkauf erwirtschaftet wurde. Anschließend wurden noch Mitglieder für die lange Vereinszugehörigkeit geehrt, teilweise sogar für 60 Jahre Mitgliedschaft: Auszeichnungen gingen an Ewald Dürndorfer, Michaela Pecher-Langguth, Marianne Hübner, Franz Giebl, Babette Schüll, Franz Achatzi, Hubert Braun und Johann Eberl. (AZ)





