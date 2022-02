Gerüchte über Unbekannte, die Kinder ansprechen, verunsichern Eltern

Unbekannte sollen Kinder mit Süßigkeiten ins Auto locken wollen - diese Gerüchte machen zur Zeit in Gersthofen die Runde. Doch wahr sind sie offenbar nicht.

Viele Eltern in Gersthofen sind verunsichert. Grund dafür sind Gerüchte, die aktuell die Runde machen. Demnach sollen unbekannte Männer mehrere Kinder angesprochen und mit Süßigkeiten gelockt haben. Nach Ermittlungen der Polizei stellt sich aber heraus: Wahr sind diese Gerüchte offenbar nicht.

Polizei Gersthofen: Eltern müssen sich keine Sorgen machen

Wie Thomas Klinger von der Polizei Gersthofen erklärt, war eine Gruppe von Kindern am Donnerstagmittag auf dem Nachhauseweg von der Gersthofer Pestalozzischule. Laut Polizei wurden die Kinder von zwei Jugendlichen angesprochen. Später meldeten sich die Eltern der Grundschüler bei der Polizei. Durch Aussagen der Kinder konnten die beiden Jugendlichen schnell ausfindig gemacht werden. "Als Polizei nehmen wir solche Vorgänge sehr ernst", sagt Klingler. Bei den Ermittlungen habe sich allerdings schnell herausgestellt, dass die Jugendlichen, zwei 15-Jährige, den Kindern nichts Böses wollten. "Sie hatten auch kein Auto und keine Süßigkeiten", stellt der Polizist klar.

Schulleitung in Gersthofen: "Verängstigen Sie ihr Kind nicht"

Dennoch verbreiteten sich - besonders im Internet - schnell Gerüchte, die Eltern in Sorge versetzten. Sandra Schröder, Mitglied des Elternbeirats der Pestalozzischule, sagt: "In unserer Klassengruppe ging es plötzlich rund". Viele Eltern hätten ihre Kinder am heutigen Freitag aus Vorsicht zur Schule gebracht. Schulleiter Helmut Micklitz nimmt die Sorgen der Eltern ernst, sieht aber keinen Grund zur Beunruhigung. "Wir haben das mit den Kindern thematisiert und erklärt, dass sie sich keine Sorgen machen müssen", sagt der Schulleiter.

Auch die Schulleitung der Gersthofer Mozartschule wendet sich in einem Schreiben an die Eltern. Darin heißt es: "Verängstigen Sie ihr Kind nicht."