Gersthofen

vor 6 Min.

Glasfassade aus Gersthofen ist neuester Schmuck bei Nobeljuwelier Tiffany

Plus Aus Gersthofen zur mondänsten Geschäftsadresse in New York: Der Fassadenspezialist Seele lieferte maßgeschneiderte Bauteile für das Gebäude des Nobelladens Tiffany.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Eine international bekannte Ikone erstrahlt in neuem Glanz: Nach mehr als drei Jahren Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten öffnet der Nobeljuwelier Tiffany & Co. wieder die Türen seines legendären Flagship Stores an der mondänen 5th Avenue in New York. Im Rahmen der Neugestaltung realisierte der Gersthofer Fassadenspezialist Seele die Fassadenkonstruktion des neuen VIP-Showrooms im 8. bis 11. Stock. Dafür war einiger Aufwand erforderlich.

Das Gebäude an der Ecke 5th Avenue zur 57th Street wurde 1940 erbaut und ist seitdem wohl das bekannteste Aushängeschild von Tiffany & Co. Zum ersten Mal seit der Eröffnung wurde die Verkaufsfläche des Luxusjuweliers, die nun unter dem Namen „The Landmark“ bekannt ist, umfassend renoviert. Dies beinhaltete auch einen von den Architekturbüros OMA und CallisonRTKL entworfenen VIP-Bereich in den drei obersten Stockwerken auf dem Dach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen