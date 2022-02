Glatte Fahrbahn: Zwei Autos schleudern in Gersthofen von der Straße

Auf schneeglatter Fahrbahn geraten in Gersthofen zwei Autofahrer ins Schleudern. Einer kracht gegen einen Auflieger, der andere landet an einem Baum.

Unfälle in Gersthofen: Schuld war die glatte Fahrbahn

Der erste Unfall passierte gegen 6.45 Uhr. Ein 36-Jähriger fuhr auf der Flotowstraße und kam im Kurvenbereich zur Andreas-Schmid-Straße von der Straße ab. Er prallte laut Polizei in einen am Straßenrand geparkten Auflieger. Der Gesamtschaden beträgt rund 3000 Euro. Um 7.55 Uhr geriet dann ein 61-Jähriger auf der Daimlerstraße ins Schlingern. Mit dem linken Hinterrad touchierte er den Randstein, wodurch es den Wagen um die eigene Achse drehte. Er schleuderte von der Straße und landete an einem Baum. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. (thia)