"Grad mit Fleiß!" Silvano Tuiach spielt in der Stadthalle Gersthofen

Die Pandemie hat auch den Geisterfahrer Silvano Tuiach von der Bühne ferngehalten. "Grad mit Fleiß!" tritt er jetzt in Gersthofen auf. Wir verlosen Karten.

Auch der Kabarettist Silvano Tuiach wurde von der Corona-Pandemie in einer Auftrittspause gezwungen. Nun ist der Geisterfahrer am Freitag, 1. April, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen zu erleben. In seinem neuen Programm "Grad mit Fleiß!" geht der Geisterfahrer der Frage nach, welche Berufe für ihn noch infrage gekommen wären. Für die Kabarettveranstaltung verlosen wir dreimal jeweils zwei Freikarten.

Rechtsanwalt? Fußballspieler? Oder auch Pfarrer, denn er war in seiner Jugend erfolgreicher Ministrant! Den "Beichtspiegel" kann er noch auswendig und auch die "Todsünden" der katholischen Kirche. Aber da gibt es auch neue Todsünden! Nach einem erneuten (Alb-)Traum, wie er vor der Himmelstür stand, gibt es auch neue Erkenntnisse aus den Bereichen Fegefeuer, Hölle und Paradies. Ein Jugendfreund lädt den Kabarettisten in sein "Smarthome" ein, und da erlebt er ein heißes Wechselbad der Gefühle. Und der Geisterfahrer gibt Charakteristika von den Typen, die uns täglich im Auto- und Radverkehr am meisten nerven.

Ranzmayr ist in der Stadthalle Gersthofen auch wieder mit dabei

Im Nebenberuf ist der Geisterfahrer ja Büchervertreter beim Augsburger "Sodala"-Verlag, und da stellt Tuiach die neuesten Bücher vor. Das Thema "Augschburg" und der "Augschburger" kommen natürlich nicht zu kurz. Es gibt die "Zehn Gebote des reinrassigen Augschburgers" und auch die neue Episode des alten Grantlers, Ranzmayr.

Für das Kabarett "Grad mit Fleiß!" am Freitag, 1. April, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir dreimal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis Dienstag, 29. März, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und schreibt uns den Namen der Figur, welche das Markenzeichen des Kabarettisten ist.

Karten gibt’s an den bekannten Vorverkaufsstellen. (lig)