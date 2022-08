Gratis-Eis für alle Kinder in der Gerfriedswelle

Gersthofens Freibad hatte 65. Geburtstag. Für die jungen Badegeäste gab es eine kleine Aufmerksamkeit.

1957 wurde das Freibad Gerfriedswelle in Gersthofen eröffnet. Aus Anlass des 65. Geburtstags spendierten die Stadtwerke Gersthofen am Dienstag allen Badegästen bis 18 Jahre ein Eis. Bernhard Schinzel, Werkleiter Stadtwerke Gersthofen, startete die Eis-Aktion persönlich und er übergab Felix Ostermeier – stellvertretend für alle jungen Badegäste an diesem Tag – einen Gutschein für ein Eis seiner Wahl, der am Kiosk der Gerfriedswelle eingetauscht werden konnte. (AZ)