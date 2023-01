"Green Week": Gersthofer Bergsportfirma spendet für Elefanten

Beim Black oder Green Friday sollen die Kundinnen und Kunden zum Einkaufen gebracht werden. Ein Gersthofer Unternehmen ging hier einen anderen Weg.

Als Gegeninitiative zum Black Friday gab es bei der Gersthofer Firma deuter nicht nur den Green Friday, sondern die Green Week — ein Ausrufezeichen für nachhaltiges Handeln und bewusstes Einkaufen. In der Green Week gab es keine extra Rabatte, sondern vielmehr die Initiative, dass ein Teil des Umsatzes aus dem Onlineshop an ein Projekt der European Outdoor Conservation Association (EOCA) gespendet wird. Überdies hat das Unternehmen die Woche genutzt, um auf eigene Nachhaltigkeitsstrategien und –ziele hinzuweisen.

Um Menschen für bewusstes Einkaufen und nachhaltiges Handeln zu sensibilisieren hat die Bergsportmarke im Zuge einer "Green Week" als Alternative zum Black Friday oder Green Friday über all ihre Kanäle ihre Nachhaltigkeitsstrategien und -ziele kommuniziert. Zudem fand am Green Friday der letzte Stopp der deuter Promise Tour in Gersthofen statt. Kundinnen und Kunden konnten ihr kaputtes Produkt direkt vor Ort in Gersthofen reparieren lassen. So wurden Produkten ein neues Leben geschenkt und damit natürliche Ressourcen gespart.

4000 Euro für ein Projekt in Ghana

Außerdem werden zehn Prozent des Umsatzes aus dem Onlineshop an ein ausgewähltes Projekt der EOCA gespendet. Geschäftsführer Robert Schieferle hat den Umsatz vom Onlineshop auf 4000 Euro aufgestockt. Bei dem Projekt handelt es sich um das Strengthening Human-Elephant Coexistence (Ghana). Mit der finanziellen Unterstützung der Gersthofer Firma wird der Lebensraum des vom Aussterben bedrohten afrikanischen Waldelefanten verbessert und wieder hergestellt. Dafür werden nicht nur Bäume gepflanzt, sondern auch rund 5000 Menschen über die Werte der Elefanten für das Ökosystem aufgeklärt. Außerdem werden circa 500 Landwirte zu besseren landwirtschaftlichen Techniken und Praktiken zur Bekämpfung von Ernteraub durch Elefanten ermutigt. (AZ)