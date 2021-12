Gersthofen

06:16 Uhr

Greg is back hat nichts verlernt in diesen Monaten

A cappella XXL - das Weihnachtskonzert von Greg is Back in der Stadthalle Gersthofen konnte nun endlich stattfinden.

Plus Endlich hat es geklappt mit den Konzerten der A-capella-Gruppe in Gersthofen. Es wurde ein bewegender Auftritt in der Vorweihnachtszeit.

Von Diana Zapf-Deniz

Ein A-cappella-Weihnachtskonzert XXL präsentierte die Vocal Group Greg is Back in der Stadthalle Gersthofen. Bereits zweimal musste die jeweils komplett ausverkaufte Veranstaltung aufgrund der Pandemie verschoben werden. Damit alles coronakonform verlief und möglichst viele Besucherinnen und Besucher in den Genuss kamen, die Gruppe zu sehen, gab es zwei aufeinanderfolgende Darbietungen. Knapp zwei Stunden Gesang und Vocal Percussion auf höchstem Niveau. Glorreich takten die „Juniors“ des Ensembles mit „Afterglow“ von Ed Sheeran auf.

