Große Enge im Büro: Gersthofen will das Rathaus für eine halbe Million ausbauen

Plus Das Rathaus Gersthofen platzt aus allen Nähten. Nun müssen neue Büros geschaffen werden. Dafür gibt es auch schon einen Plan.

Gersthofen wächst und wächst. Und auch die Anzahl der Mitarbeitenden in der Stadtverwaltung und damit der Platzbedarf steigen stetig weiter. Aus diesem Grund sollen neue Büros geschaffen werden, schlug Tibor Sroka von der Bauverwaltung im Bauausschuss vor. Dafür muss das städtische Archiv vom 4. Obergeschoss in den Keller umziehen. Es soll einiges investiert werden.

"Zum Teil arbeiten bereits jetzt drei Leute in Büros, die nur für zwei ausgelegt sind", machte Bürgermeister Michael Wörle den Erweiterungsbedarf deutlich. Das Thema Platznot ist indes nicht neu: Bereits im Jahr 2019 wurden im Zuge eines Um- und Ausbaus des Gersthofer Rathauses auf der Ostseite des Dachgeschosses neue Räume ausgebaut. Damals entstanden sechs Doppelbüros sowie ein Fraktionszimmer.