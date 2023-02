Stromkraftwerk am Balkon: Förderung ist in Gersthofen stark gefragt

Plus Photovoltaikanlagen auf dem eigenen Balkon? Die Stadt Gersthofen hat dafür ein Förderprogramm aufgelegt. Und das kommt bei Bürgerinnen und Bürgern bestens an.

Immer mehr Menschen wollen angesichts der enorm gestiegenen Energiepreise selbst Strom erzeugen. Mini-Photovoltaikanlagen sind eine Möglichkeit dazu. Sie können auf dem Balkon montiert und einfach über die Steckdose ans Stromnetz angeschlossen werden. Die Stadt Gersthofen hat dazu ein Förderprogramm aufgelegt und unterstützt die Bürgerinnen und Bürger bei der Anschaffung solcher Anlagen. Das Interesse daran übersteigt die Erwartungen, wie sich nicht zuletzt bei einem Energiestammtisch zu diesem Thema zeigte.