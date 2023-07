Großer Rettungseinsatz verursacht Aufregung in Gersthofen

Viele Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Roten Kreuzes waren in der Gersthofer Brahmsstraße nahe des City-Centers im Einsatz, um eine Person von einem Dach zu retten.

Ein großer Rettungseinsatz hat am Donnerstagnachmittag in Gersthofen viel Aufsehen erregt. In einer Wohnanlage in der Brahmsstraße nahe des City-Centers drohte eine Person, von dem Gebäude zu springen. Zahlreiche Kräfte er Polizei, der Feuerwehr und des Roten Kreuzes waren vor Ort. Es gelang ihnen schließlich, die Person in Sicherheit zu bringen. Die Brahmsstraße wurde während des Einsatzes zeitweise gesperrt. (AZ)

