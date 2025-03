Großes Programm zum 55-jährigen Jubiläum des Nogentvereins Gersthofen

Die diesjährige Erwachsenenfahrt des Nogentvereins Gersthofen findet von 29. Mai bis 1. Juni statt. Bis zum 29. März können sich Interessierte noch für die Fahrt an Nogent-sur-Oise in Frankreich auf https://nogent-verein.de/ anmelden. Zum 55-jährigen Jubiläum wird ein großes Festprogramm geboten. Für den Jugendaustausch vom 13. bis 19. April werden noch Gastfamilien gesucht. Das Kind der Gastfamilie kann kostenlos am Programm teilnehmen. Anmeldung dazu unter E-Mail an kontakt@nogent-verein.de. (AZ)

