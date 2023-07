"Grüne Bühne" bietet Raum für Auftritte in Gersthofen

Sie ist bepflanzbar und mobil einsetzbar. Nun wartet die neue "Grüne Bühne" auf dem Gersthofer Rathausplatz auf Auftritte. Doch das ist nicht alles.

Seit Kurzem hat die Stadt Gersthofen eine „Grüne Bühne“ direkt auf dem Rathausplatz. Die 4,50 Meter breite und 2,20 Meter tiefe Holz-Bühne steht direkt vor dem Rathaus, auf der Seite des Bürgerservice-Zentrums und zieht dort alle Blicke auf sich. Doch sie hat auch eine weitere Funktion.

Die „Grüne Bühne“ im Rahmen des Nachhaltigkeitsfestivals von Bürgermeister Michael Wörle eingeweiht. Sie ist ein Projekt des Innenstadtmanagements Gersthofen im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms „Lebendige Zentren“. „Die Idee gibt es schon länger“, so Simone Jansen, zuständig für Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement der Stadt Gersthofen. „Jetzt freuen wir uns, dass wir sie umsetzen konnten.“ Das Besondere ist, dass sie bepflanzbar und mobil ist. So kann die Konstruktion für Einsätze an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet genutzt werden.

Sie soll ein Blickfang für den Rathausplatz sein und dazu als Sitzgelegenheit und Bühne für diverse Anlässe dienen. Ob kleine Konzerte im Sommer oder ein Informationsstand – wir freuen uns auf viele Events hier.“ Für Nachfragen bitte unter wirtschaftsfoerderung@gersthofen.de melden. (AZ)