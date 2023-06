Grünes Herz: CSU lehnt aktuelle Pläne für Gersthofer Loch weiter ab

Plus Ein "Grünes Herz" soll die Gersthofer Stadtmitte werden. Die Landschaftsplaner legten aktuelle Entwürfe vor. Eine Fraktion will aber etwas anderes.

Attraktiver soll die Gersthofer Mitte werden. Seit mehr als zehn Jahren klafft nördlich der Stadtmitte ein unbebautes "Loch". Dieses Areal soll künftig über die heutige Bahnhofstraße hinweg mit dem Rathausplatz verbunden werden und so ein "Grünes Herz" entstehen. Wie das aussehen soll und wo es letztendlich entstehen soll, ist nach der jüngsten Planungsausschusssitzung wieder infrage gestellt.

Das "Grüne Herz" war das Ergebnis eines Architektenwettbewerbs mit dem Ziel, das Zentrum mit Rathausplatz und Potenzialfläche ("Gersthofer Loch") attraktiver zu machen. Der wichtigste Punkt: Auf der Potenzialfläche soll ein Parkgelände mit viel Grün entstehen, darunter ein "Sonnenrang" mit Stufen zum Ausruhen und Entspannen, Spielflächen sowie einer circa 800 Quadratmeter großen Fläche für Veranstaltungen wie einen Kinosommer oder eine Schlittschuhfläche im Winter im Zentrum. Das Grün soll dann auf dem Rathausplatz weitergeführt werden, der heute nahezu komplett versiegelt ist. Doris Grabner vom Büro Grabner Huber Lipp hatte mit diesem Konzept den Wettbewerb gewonnen.