„Grünes Herz“ Gersthofen: Am Mittwoch muss der Stadtrat Farbe bekennen

Was wird aus dem Gersthofer Loch, dem City-Center und wie wird die Stadtmitte künftig aussehen? Darüber muss der Stadtrat am kommenden Mittwoch entscheiden.

Ein „Grünes Herz“ sieht ein Städteplanungskonzept für das Gersthofer Zentrum vor, das im vorigen Jahr als Sieger bei einem Architekturwettbewerb hervorgegangen ist. Außerdem will der Eigentümer des Einzelhandelsbereichs das Gersthofer City-Centers diesen erweitern, um es langfristig am Leben zu erhalten. Überdies sieht das Verkehrskonzept eine Fahrradstraße im Bereich Brahmsstraße unmittelbar westlich des Einkaufszentrums vor. Über alle drei Themen soll der Stadtrat am Mittwoch, 4. Oktober, ab 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses entscheiden.

Nach den Plänen sollen Rathausplatz und Potenzialfläche („Loch“) zu einem neuen Stadtpark verbunden werden. Laut einem weiteren Konzept wird das dahindümpelnde City-Center unterhalb des heutigen Stadtparks erweitert. Gegen diese Pläne auf der heutigen Grünfläche regte sich zuletzt Widerstand im Gersthofer Stadtrat. Am Mittwoch, 26. Juli, war zunächst geplant, über beides abzustimmen. Doch Bürgermeister Michael Wörle hat diese Entscheidung vertagt.

Erster Beschluss fordert lebendige und lebenswerte Gersthofer Innenstadt

Ausgangspunkt war eine einstimmige Entscheidung des Planungsausschusses im Dezember 2021: Demzufolge ist das Ziel eine „lebendige, lebenswerte, grüne, verkehrsberuhigte aber mit allen Verkehrsmitteln erreichbare Innenstadt“. Diese soll Raum für eine Vielfalt an Gastronomie, Veranstaltungen, Kultur, Einzelhandel und Dienstleistungen bieten. Um das zu erreichen, sollen die Projekte Mobilitätskonzept, Stadtpark und City-Center sowie Rathausplatz und Potenzialfläche verzahnt werden.

So könnte künftig das „Grüne Herz“ Gersthofens aussehen. Hier ein Konzept der Landschaftsplaner. Am Mittwoch muss der Stadtrat darüber abstimmen, ob es realisiert wird. Foto: Grabner Huber Lipp Lanschaftsarchitekten Und Stadtplaner

Das steht nun für den Gersthofer Stadtrat am Mittwochabend zur Entscheidung an: Soll ein „Grünes Herz“ entstehen, dass den Rathausplatz und die Potenzialfläche zu einem Stadtpark mit viel Grün, Aufenthalts-, Gastronomieflächen und Veranstaltungsmöglichkeiten verbindet? Dafür würde die Bahnhofstraße zwischen der Kreuzung zur Brahms- und Mendelssohnstraße bis zur Schulstraße für den Verkehr gesperrt. Nur ÖPNV, Anlieferer, Polizei und Rettungsdienste hätten Durchfahrtsrecht. Die heutige Einfahrt zur Tiefgarage wird geschlossen, stattdessen entsteht eine neue Einfahrt an der Donauwörther Straße, welche unter dem künftigen Stadtpark und dem Sammelkanal in der Bahnhofstraße hindurch in die Tiefgarage mündet. Die Stadt hat überregional renommierte Stadt-, Landschafts- und Verkehrsplaner ins Boot geholt. Diese betonten, dass diese Pläne realisierbar seien.

Darf das City-Center unterhalb des heutigen Gersthofer Stadtparks wachsen?

Die zweite Entscheidung bezieht sich auf das seit vielen Jahren mit Pächterwechseln und zunehmenden Leerständen dahindümpelnde City-Center. Der Eigentümer des Einzelhandelsbereichs in diesem Gebäudekomplex betont, dass das Einkaufszentrum nur durch eine Erweiterung unterhalb des Stadtparks sowie auf dem heutigen Parkdeck dauerhaft am Leben erhalten werden kann. Empfohlen wird der Ausbau des Einzelhandels im Zentrum schon seit Jahren vom Büro Cima, welches Gersthofen in Fragen der Stadtentwicklung berät. Im Juli betonte dessen Mitarbeiter Christian Hörmann, dass es zwei Alternativen geben: Die Erweiterung des City-Centers und damit einhergehend eine Belebung der Innenstadt oder eine ruhige und leere Stadtmitte.

Lesen Sie dazu auch

Um die Erweiterung des City-Centers zu finanzieren, möchte der Investor oberhalb der neuen Einzelhandelsflächen am heutigen Stadtparkgelände Wohngebäude errichten und müsste die dafür benötigten circa 7000 Quadratmeter heutiger Stadtparkfläche von der Stadt erwerben. Dies sei erforderlich, um die nötigen Kredite und Darlehen für die Aufwertung und Erweiterung des City-Centers bekommen zu können. Gegen diese Pläne regte sich Widerstand vor allem bei der CSU- und der W.I.R-Fraktion.

Zweifel an Plänen für erste Gersthofer Fahrradstraße

Dritter großer Komplex ist die Verkehrsplanung. Die Sperrung der Bahnhofstraße bis hin zur heute schon überlasteten Strasserkreuzung halten viele der Stadträte für einen Fehler. Befürchtet wird vor allem ein Schleichverkehr durch die anliegenden Wohnstraßen. Der von der Stadt beauftragte Verkehrsplaner setzt auf einen Umbau der Thyssenstraße nördlich des Stadtkerns und auf ein Ausweichen des Durchgangsverkehrs auf die Ziegeleistraße.

Weiter in der Kritik bei Teilen des Stadtrats ist auch der in der Mendelssohn- und der Brahms-/Theresienstraße eine „Fahrradstraße“ einzurichten, in welcher Radler Vorrang gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern haben. Weil die Straße relativ eng und stark beparkt ist und zudem Schulbusse darauf fahren, müssen die Busrouten überprüft werden. Auch hier kommen nicht zuletzt aus der CSU-Fraktion Zweifel, dass dies gelingen wird. Der Verkehrsplaner teilt diese Bedenken nicht.

Dass Bürgermeister Michael Wörle am Mittwochabend die Mehrheit für dieses ambitionierte Gersthofer Großprojekt bekommt, ist noch nicht sicher.