Haindling kommt im Juli in die Stadthalle Gersthofen

Hans Jürgen Buchner, den meisten besser bekannt als Gründer und Frontmann von Haindling, kommt nach Gersthofen.

Im letzten Jahr musste er seine Tournee aus gesundheitlichen Gründen absagen – jetzt ist er zurück: Hans Jürgen Buchner, besser bekannt als Gründer und Frontmann von Haindling, kehrt nach überstandener Krankheit zurück auf die Bühne und kommt auch nach Gersthofen. Dort, wo letztes Jahr das Konzert ausfallen musste, erwartet Fans jetzt ein Comeback-Auftritt am Donnerstag, 4. Juli. Nach Informationen unserer Redaktion war zunächst ein Auftritt in Augsburg geplant. Gersthofens Kulturreferent Uwe Wagner äußerte sich auf Anfrage dazu nicht.

Haindling am Donnerstag, 4. Juli, in der Stadthalle Gersthofen

Positiv und stark, das ist das Motto der neuen Tour: „Wir möchten mit unserem Publikum noch einmal an den Plätzen feiern und auf den Bühnen spielen, die uns wichtig sind“, so Buchner. „Musik ist nach wie vor mein Lebenselixier!“ Über vier Jahrzehnte steht Hans Jürgen Buchner mit seinen kongenialen Mitstreitern inzwischen auf der Bühne. Tickets im Vorverkauf gibt es auf www.stadthalle-gersthofen.de bei der Tickethotline unter Telefonnummer 0821/2491550 und im lokalen Kartenvorverkauf in der Stadtbibliothek Gersthofen, Bahnhofstraße 12. (lig)