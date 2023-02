Haindling-Konzert in Gersthofen abgesagt

Sänger muss operiert werden. Karten können zurückgegeben werden.

Das für Juni 2023 geplante Sommerkonzert mit Haindling in der Stadthalle Gersthofen kann nicht stattfinden. Das hat die Stadthalle am Mittwoch mitgeteilt. Der Grund ist eine Erkrankung des Haindling-Sängers Hans-Jürgen Buchner, der sich einer Operation unterziehen muss. Daher wurden aus gesundheitlichen Gründen alle Auftritte bis zum Sommer abgesagt. Einen Ersatztermin gibt es noch nicht. Bereits erworbene Karten können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. (AZ)

