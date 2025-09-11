Stadt Gersthofen will gegen „Vermüllung“ in der Stadt vorgehen

Müll gehört in die Tonne oder auf die Wertstoffsammelstelle. Doch im Stadtgebiet von Gersthofen wird der Unrat immer häufiger auf Straßen abgestellt - oftmals in Säcken verpackt. Die Stadt Gersthofen will nun gegen diese Verhalten strikter vorgehen.

Wie die Stadt mitteilt, ist in den vergangenen Wochen im Stadtgebiet sowie in den Ortsteilen vermehrt beobachtet worden, dass Müll und Sperrgut illegal an Straßenrändern, auf Parkplätzen oder an Wertstoffsammelinseln und Altkleidercontainern abgestellt wird - zum Beispiel in der Brahmsstraße, dem Laubenweg oder der Lechwehrstraße.

Hohe zusätzliche Entsorgungskosten für die Stadt

Die Stadt weist darauf hin, dass es für nahezu alle Abfälle kostenfreie oder günstige Entsorgungsmöglichkeiten an den örtlichen Wertstoffsammelstellen gebe. Viele Materialien – wie Papier, Glas, Altmetall, Elektrogeräte oder Sperrmüll – könnten unkompliziert abgegeben werden. „Die illegale Entsorgung ist kein Kavaliersdelikt“, sagt der zweite Bürgermeister Reinhold Dempf. Die zusätzlichen Kosten für die Stadt und damit indirekt für die Bürgerschaft würden im sechsstelligen Bereich liegen. Diese Kosten seien auf Dauer so nicht tragbar. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs seien fast täglich damit beschäftigt, Müll einzusammeln.

Die Verwaltung bittet daher alle Einwohnerinnen und Einwohner um Mithilfe in zwei Punkten: Die offiziellen Sammelstellen seien zu nutzen und illegale Ablagerungen an die Stadt zu melden. Das Ordnungsamt teilt mit: „Wer Abfälle achtlos in der Landschaft oder an Wertstoffsammelinseln hinterlässt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Wir werden künftig verstärkt kontrollieren und Verstöße ahnden. Unser Ziel ist es, durch Aufklärung und konsequentes Handeln die Vermüllung zu stoppen.“

Sperrmüll kann auf den Wertstoffsammelstellen in die Container geworfen werden. Foto: Bernhard Weizenegger

Zwei Sammelstellen für Wertstoffe können von Gersthofern genutzt werden: Wertstoffhof Batzenhofen, Am Wiesengrund, Gersthofen, Samstag 9 bis 12.30 Uhr und der Wertstoff- & Servicepunkt Deponie Augsburg-Nord Oberer Auweg 11 in Augsburg.

An diesen Standorten in Gersthofen gibt es Wertstoffsammelinseln

Es gibt zusätzlich zahlreiche Wertstoffsammelinseln mit Containern in Gersthofen und den Ortsteilen. Das sind die Standorte:

Gersthofen: Brahmsstraße (Höhe Stadtpark/Parkbucht), Brucknerstraße, gegenüber Hausnummer 11a (VGA Haltestelle), Ecke Daimler-/Welserstraße, FEGRO/Parkplatz, Ecke Thyssenstraße/Siemensstraße, Ecke Schubert-/Tiefenbacherstraße, Flotowstraße (beim Omnibushof), Ecke Jahnstraße/Kastanienweg (Parkplatz), Laubenweg (Kleingartenanlage), Lechwehrstraße 15 (bei Fairma Theiml), Rostocker Weg 16, Theresienstraße, Ecke Quellenstraße, Gegenüber Römerstraße 52, Schubertstraße, Ecke Walter-Kollo-Straße (Parkbucht), Stifterplatz (in der Stiftersiedlung), Johann-Strauß-Straße (Höhe Hsnr. 10), Ecke Johann-Strauß-/Thyssenstraße, Ecke Thyssenstraße/Donauwörtherstraße, Sportallee, Parkplatz Gerfriedswelle, Jenaer Straße, Eifelstraße.

Batzenhofen: Stephanstraße 3, Außerhalb der Wertstoffsammelstelle, Am Wiesengrund.

Edenbergen: Am Forsthaus (Ortseingang).

Hirblingen: Raiffeisenstraße 9 b (Vereinsheim).

Rettenbergen: Rettenberger Straße 7 a (Feuerwehrhaus), Adlerweg (Parkplatz).

Gut erhaltene Kleidung, Schuhe und Bücher können zu den Öffnungszeiten bei der Kleiderkammer Gersthofen in der Ludwig-Hermann-Straße 25a abgegeben werden.