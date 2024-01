Handy-App erleichtert Zugang ins Gersthofer Rathaus

Mit neuer Website und neuem Angebot ins neue Jahr: Die Stadt Gersthofen will in diesem Jahr digitaler werden. Wir haben zwei neue Angebote unter die Lupe genommen.

Ein „Jahr der Digitalisierung" hat Bürgermeister Michael Wörle für 2024 in Gersthofen ausgerufen. Und zum Bürgerempfang wurde ein weiterer Schritt Richtung „Digitales Rathaus“ gemacht. Eine völlig neu gestaltete Website und eine neue Gersthofen-App sollen den Bürgerinnen und Bürgern so manchen Behördengang erleichtern oder gar überflüssig machen. Das ist aber nicht alles.

„Unser großes Ziel ist die Digitalisierung im kommunalen Umfeld“, so Wörle. Und da sei Gersthofen schon sehr weit: „Alles, was wir in Deutschland bisher online und digital anbieten dürfen, gibt es bei uns auch.“ So könnten beispielsweise neue Ausweise online beantragt werden. Dies ist bei anderen Kommunen ebenfalls seit Längerem der Fall. „In diesem Jahr wird aber auch noch ein Ausweisautomat aufgestellt, sodass die Bürgerinnen und Bürger keinen Termin zu den Öffnungszeiten im Rathaus vereinbaren müssen, sondern rund um die Uhr ihre Papiere abholen können“, kündigte der Bürgermeister an. Auch eine Dokumenten-Ausgabebox sei vorgesehen.

Auch die Gersthofer Website wurde neu aufgestellt

Ein solcher Service war auch in der Nachbarstadt schon Thema: Als einen Beitrag zur Digitalisierung von Neusäß hatte die Fraktion der Freien Wähler in den Haushaltsverhandlungen für 2024 vorgeschlagen, einen solchen Dokumentenausgabeautomaten anzuschaffen. Das stelle vor allem eine Erleichterung für berufstätige Bürgerinnen und Bürger dar. 20.000 Euro wollten die Freien Wähler dafür im Haushalt vorsehen. Da solch ein Automat jedoch laut Bürgermeister Richard Greiner bis zu 60.000 Euro kosten würde, war der Antrag schließlich nicht umgesetzt worden.

Ein weiterer Teil der Gersthofer Digitalstrategie ist die neu gestaltete, auf den ersten Blick allerdings erst einmal gewöhnungsbedürftige Website. Dort gibt’s zum einen, wie beim bisherigen Internetauftritt, öffentliche Bekanntmachungen und unter dem Motto „Rathausdialog“ eine Sammlung von Pressemitteilungen. Unter „Service“ können Kontaktadressen und -nummern für die verschiedensten Bereiche abgefragt werden, vom „Abbruch von baulichen Anlagen“ über eine Abfall-App fürs Smartphone sowie Auskünfte aus dem Bauarchiv. Letztere können gleich online beantragt werden.

Von „Bürgern für Bürger“ bis Fußballergebnisse des TSV Gersthofen

Neu ist, dass diese Services und Abfragen auch über die Gersthofen-App direkt abrufbar sind. Die Gliederung entspricht dabei derjenigen auf der Website. Weiter gibt es Informationen über die Rathausservices hinaus. So kann man unter der Rubrik „Bürger helfen Bürgern" eintragen, ob und welche Unterstützung eine Bürgerin oder ein Bürger benötigt, aber auch wer eine Unterstützung anzubieten hat. Unter „Mobilität“ gibt’s Auskünfte über Bus- und Bahnfahrten, E-Auto-Ladestationen oder die aktuellen Spritpreise an den örtlichen Tankstellen. Verlinkt sind dabei ebenfalls die Postfilialen und Paketshops sowie die Banken und Geldautomaten innerhalb des Stadtgebiets.

Klickt man auf „Straßenplan“, führt der Link direkt auf Google-Maps mit sofortiger Angabe des Standorts. Mithilfe des „Schadensmelders“ lassen sich Schäden, zum Beispiel an den Straßen, angeben. Eigens gedacht wurde an die Fußballfreunde: Dort können die nächsten Spiele des TSV Gersthofen sowie Ergebnisse abgefragt werden. Wer eine Unterkunft sucht, wird über die App auf entsprechende Portale weitergeleitet.

Die Webseite und die App sollen als Auskunftsadresse für alle Gersthofen betreffenden Fragen ausgebaut werden. Und auch die Rathaus-Services sollen stetig auf das Online-Angebot erweitert werden, kündigte Michael Wörle an. Nutzerinnen und Nutzer können in einer eigenen Rubrik auf Verbesserungswünsche anbringen.