Hans Jörg Lauer übernimmt Leichtathletik-Abteilung im TSV Gersthofen

Seit 2014 war Nina Probst Vorsitzende der Leichtathletikabteilung im TSV Gersthofen. Nur trat sie nicht mehr an. Ein Nachfolger ist gefunden.

Im November 2014 wurde Nina Probst zum ersten Mal zur Vorsitzenden in der Leichtathletik-Abteilung des TSV Gersthofen gewählt. Bei der Mitgliederversammlung 2024 stellte sie sich für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung. Ihre Nachfolge trat Hans Jörg Lauer an, der aus dem Saarland stammt und mit Kugel sowie Diskus im letzten Jahr zu den besten Athleten in seiner Altersklasse in Bayern zählte. Nina Probst fungiert nun als Sportwartin; bei den übrigen Positionen ergab sich keine Veränderung. Josef Liepert bleibt stellvertretender Vorsitzender, Jürgen Taryne kümmert sich um die Kasse und Johann Eibl ist Pressewart.

Spannende Jahre in der Lechtathletik beim TSV Gersthofen

Nina Probst blickte kurz zurück auf „sehr, sehr spannende und aufregende Jahre“, die mal nervig und mal schön gewesen seien. Bei dieser Versammlung wurden Helga Taryne, seit 2009 Sportwartin, ebenso verabschiedet wie Johann Jedelhauser, der 40 Jahre lang als Übungsleiter in der Sportabzeichen-Gruppe engagiert war und auch noch andere Tätigkeiten ausübte. (jeb)

