Hans und Renate Wohlmuth haben in 29 Jahren Weihnachtsmarkt viel erlebt

Plus Mit einem Gummibärchenstand fing es beim ersten Weihnachtsmarkt auf dem neu gestalteten Rathausplatz an. Nun sind Hans und Renate Wohlmuth 29 Jahre dabei.

Vor 29 Jahren startete der Gersthofer Weihnachtsmarkt mit neuem Konzept - und seitdem sind Hans und Renate Wohlmuth mit dabei. Waren die Anfänge damals bescheiden, hat das Gersthofer Ehepaar die gewaltigen Veränderungen bis hin zum heutigen "Winterglühen" auf dem großen Rathausplatz mit Eisstockbahn und Märchenzug erlebt. Dabei sind auch Freundschaften entstanden.