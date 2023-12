Harald Lesch und Antonio Vivaldi in Zeiten des Klimawandels

Was haben Antonio Vivaldis "Vier Jahreszeiten" und der Klimawandel miteinander zu tun? Dies erklärt der Astrophysiker Harald Lesch in der Stadthalle Gersthofen. Wir verlosen Karten.

Kaum ein Thema ist weltweit drängender und relevanter als der Klimawandel und kaum jemand ist kompetenter, dieses differenziert in allen seinen Facetten darzustellen als Prof. Dr. Harald Lesch. Er ist Professor für Astrophysik an der Ludwig-Maximilian-Universität München und Lehrbeauftragter für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie München. Nun ist Lesch, gemeinsam mit Martin Walch und dem Merlin Ensemble Wien unterwegs unter dem Motto "Vier Jahreszeiten im Klimawandel". Für die Veranstaltung am Sonntag, 11. Februar, ab 17 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir dreimal zwei Freikarten.

Harald Lesch ist sowohl ein vielgelesener Sachbuchautor als auch ein begnadeter Moderator unter anderem in seiner ZDF-Wissenschafts-Sendung „Leschs Kosmos“. Seit vielen Jahren engagiert er sich zudem für den Klimaschutz auf allen Ebenen und macht auf die dramatische Situation aufmerksam, dass es keine Zeit mehr zu verlieren gilt, um die ganz große Klimakatastrophe noch abzuwenden.

Musikensemble spielt in Gersthofen Vivaldi

Um sich auch künstlerisch zu engagieren, hat Harald Lesch eine künstlerische Partnerschaft mit Martin Walch, dem Gründer und Leiter des Merlin Ensembles Wien begründet. Beide haben das gemeinsame Programm „Die Vier Jahreszeiten im Klimawandel“ mit der Musik von Antonio Vivaldi entwickelt, in dem Harald Lesch als Erzähler den Klimawandel anhand des Verlaufs der Jahreszeiten detailliert verdeutlicht. Vivaldis Musik charakterisiert die „Vier Jahreszeiten“ lautmalerisch genial als eine der ersten Programm-Musiken der Musikgeschichte. Die informativen Erzählungen Harald Leschs ergänzen die Musik und fügen das Ganze zu einem ganz neuen aufregenden Kunstwerk zusammen.

Für die Konzertlesung „Die Vier Jahreszeiten im Klimawandel“ am Sonntag, 11. Februar, ab 17 Uhr in der Stadthalle Gersthofen mit Harald Lesch verlosen wir dreimal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Mittwoch, 7. Februar, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns die Wissenschaftsreihe, welche der Professor moderiert. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem auch per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter www.augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355. Karten gibt’s unter anderem im Vorverkauf im Gersthofer Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12.