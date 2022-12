Trotz Corona und Krieg: Gersthofen macht Plus

Die Krise hat Deutschland wegen der Pandemie und des Ukrainekriegs erfasst. Aber nicht Gersthofen - hier freut sich der Kämmerer über stattliche Einnahmen.

Seit Jahren ist die Stadt Gersthofen, was ihre Finanzen betrifft, Mustergemeinde im Landkreis Augsburg. Das wird sich auch trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukrainekriegs auf unser Land so schnell nicht ändern: Für das Jahr 2023 geht Kämmerer Manfred Eding von weiteren satten Einnahmen aus. Das zeigte sich bei den Beratungen für den neuen Haushalt, die bereits nach zwei Sitzungen des Finanzausschusses abgeschlossen sind. Und es gab auch eine topaktuelle gute Nachricht.

Schon für dieses Jahr sehen die Gersthofer Finanzen deutlich besser aus, als Ende 2021 erwartet: "Unsere Gewerbesteuereinnahmen liegen aktuell bei knapp 35 Millionen Euro - das sind neun Prozent mehr als im Vorjahr", erklärte Eding. 16 Millionen Euro spült die Einkommensteuer in die Stadtkasse - ebenfalls neun Prozent mehr als in 2021. Und für die nächsten Jahre lägen die jüngsten offiziellen Schätzungen bei einem Einkommensteuerzuwachs zwischen acht und zwölf Prozent.

Gersthofer Kämmerer dämpft die Freude über die hohen Einnahmen

Manfred Eding warnte die Ausschussmitglieder allerdings davor, jetzt in Euphorie auszubrechen. "Irgendwann in der Zukunft werden wir Schulden aufnehmen müssen, um die Neubauten und Erweiterungen unserer Schulen finanzieren zu können." Für den Neubau von Goethe- und Mozartschule sowie die Erweiterung der Pestalozzischule fallen nach derzeitigen Schätzungen über die nächsten Jahre verteilt Kosten in Höhe von mindestens 76 Millionen Euro an.

Für das Jahr 2023 erwartet der Kämmerer Gewerbesteuereinnahmen von erneut 35,5 Millionen Euro. Weitere 16,2 Millionen soll die Einkommensteuer bringen, und die Umsatzsteuer knapp vier Millionen. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) trägt mit 32.000 Euro und die Grundsteuer B (übrige bebaute und unbebaute Grundstücke) mit 3,6 Millionen zur Finanzierung des Haushalts bei. Bei der Grunderwerbsteuer erhält Gersthofen einen Anteil in Höhe von einer Million. Die Autobesitzer steuern mit ihrer Kfz-Steuer weitere 300.000 Euro bei. Immerhin noch 60.000 Euro fließen an Hundesteuer in die städtische Kasse. Weitere Haushaltsposten hinzugerechnet, summieren sich die Einnahmen an Steuern und Gebühren auf knapp 63 Millionen Euro. Darunter sind auch 772.000 Euro an Konzessionsabgaben.

Kreisumlage, Schulneubau: Dafür muss die Stadt Gersthofen kräftig zahlen

Allerdings wird die Stadt auch kräftig zur Kasse gebeten: So erreicht die Kreisumlage im Jahr 2023 voraussichtlich 21,6 Millionen Euro - falls sich der Hebesatz nicht ändert - und bleibt mit den ähnlich hohen Personalkosten der inzwischen größte Ausgabeposten im städtischen Haushalt. "Die Kosten für den Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums haben wir rechnerisch bei all den Umlagen und Gebühren an den Landkreis in weniger als drei Jahren abgezahlt", kommentierte dies Albert Kaps (Pro Gersthofen). Weitere 3,4 Millionen Euro kostet die Gewerbesteuerumlage.

Das Defizit der Stadthalle Gersthofen steigt 2023 leicht an und erreicht knapp 2,1 Millionen Euro. Foto: Marcus Merk

Einige Ausgaben der Stadt kommen den Bürgerinnen und Bürgern direkt zugute. Knapp 1,2 Millionen Euro zahlt die Stadt an Zuschüssen, um das 360-Euro-Gersthofen-Abo zu ermöglichen, das ab voraussichtlich April bundesweit im ÖPNV gelten soll. Dies hatte der Finanzausschuss schon vorher beschlossen. 760.000 Euro investiert die Stadt in Kleidung für die Feuerwehren. Lieb und teuer bleibt die Kultur: "2023 steigt das Defizit der Stadthalle leicht auf knapp 2,1 Millionen Euro", sagte Manfred Eding. Die Kinderkulturtage im Ballonmuseum schlagen mit 124.000 Euro zu Buche, für den Kunstpreis und das Open-Air-Kino auf der Potenzialfläche sind 20.000 Euro vorgesehen.

Klima, Wirtschaft, Soziales: Hier steckt Gersthofen auch Geld hinein

Für städtische Veranstaltungen sind 204.000 Euro vorgesehen. Den Kurs der Nachhaltigkeit, den sie sich seit einiger Zeit gegeben hat, setzt die Stadt Gersthofen weiter fort: 320.000 Euro kommen dem Klimamanagement und 245.000 Euro der Wirtschaftsförderung zugute.

Auch 2023 soll die Gersthofer Kirchweih auf dem Rathausplatz stattfinden. Die Almhütte wird es allerdings nicht mehr geben. Foto: Marcus Merk

Geld steckt Gersthofen auch in den sozialen Bereich: Die Jugendarbeit an Schulen ist mit 260.000 Euro veranschlagt, sie soll im kommenden Jahr ausgebaut werden, was weitere 67.000 Euro kostet. Für Volksfeste hat der Kämmerer knapp 30.000 Euro angesetzt. Auch im Jahr 2023 soll die Kirchweih auf dem Rathausplatz stattfinden, kündigte Bürgermeister Michael Wörle an. "Der neue Festplatz nördlich der Thyssenstraße ist bis dahin nicht zu schaffen." Dieser soll dann im Jahr 2024 kommen. Wörle versprach, nachdem es Kritik gegeben hatte: "Die Almhütte wird es definitiv nicht mehr geben." Der frühere Plärrerwirt Helmut Wiedemann sprang heuer kurzfristig ein, nachdem die langjährige Gersthofer Festwirtsfamilie Binswanger & Kempter abgewunken hatte.

Mit 9:3 Stimmen billigte der Finanzausschuss den Etatentwurf. Der Haushalt 2023 soll nun in der nächsten Stadtratssitzung, noch im Dezember, verabschiedet werden.