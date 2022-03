Helmut A. Binser kommt in die Gersthofer Stadthalle

Helmut A. Binser kombiniert Kabarett, bayerischen Dialekt und Musik. Nun kommt er in die Stadthalle Gersthofen. Wir verlosen Karten.

Ein Original der bayerischen Kabarettszene ist Helmut A. Binser. Nach Ende der Lockdown-Phase ist er wieder in den Kulturstätten unterwegs. So macht der Oberpfälzer am Donnerstag, 28. April, in der Stadthalle Gersthofen Station und präsentiert sich dort ab 19.30 Uhr als "Bavarian Influencer". Für die Veranstaltung verlosen wir zweimal je zwei Freikarten.

Mit den verrücktesten Geschichten wechselt der Oberpfälzer Musik-Kabarettist Helmut A. Binser in seinem neuesten Soloprogramm innerhalb von Sekunden von liebenswerten Nettigkeiten zu schwärzestem Humor. Dabei kommt es nicht selten zu sehr skurrilen Situationen: Vergessene Ehefrauen auf dem Frontlader, die Fehlbestellung eines wilden Ozelots und eine unfassbare … das wird noch nicht verraten.

Bayerisch-Englisch auf der Gersthofer Stadthallen-Bühne

Während er als Bavarian Influencer auf Youtube in fragwürdigem Bayerisch-Englisch die Bräuche und Eigenheiten der Bayern erklärt, tritt der Binser auf der Bühne natürlich wie gewohnt mit bayerischem Dialekt auf. Zwischendrin gibt es wie immer humorvolle Lieder auf Gitarre und Quetschn.

Für das Musikkabarett "Grad mit Fleiß!" mit Helmut A. Binser am Donnerstag, 28. April, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir zweimal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis Montag, 25. April, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns die Region, aus welcher der Kabarettist stammt.

Das gilt für die Teilnahme

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355.

Lesen Sie dazu auch

Karten für die Veranstaltung zum Preis von 23,50 Euro gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim Kartenvorverkauf der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, Bahnhofstraße 12.