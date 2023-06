Autofahrer stößt in Gersthofen mit einem Fahrradfahrer zusammen

Am Mittwoch und Donnerstag kommt es in Gersthofen sowie in Herbertshofen zu zwei Unfällen, bei denen jeweils ein Auto mit einem Radfahrer zusammenstößt.

Am Donnerstagmittag ist in Gersthofen ein Pkw-Fahrer mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der 54-jährige Autofahrer bog nach Angaben der Polizei gegen 11.10 Uhr von der Augsburger Straße nach rechts in die Bauernstraße ein. Dabei übersah er offenbar den 82-jährigen Fahrradfahrer, der an der Fußgängerfurt die Bauernstraße überqueren wollte. Der Radler stürzte beim Zusammenprall und wurde mit Schmerzen im linken Bein ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht.

Bereits am Mittwoch war es in Meitingen-Herbertshofen zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, bog der 24-jährige Fahrer eines Kleintransporters am Vormittag gegen 10.35 Uhr von einem Firmengelände in die Kreisstraße A ein. Dabei übersah er einen Radfahrer, der auf dem Radweg von Herbertshofen in Richtung Langweid fuhr. Als die beiden Fahrzeuge zusammenprallten, stürzte der 56-jährige Radfahrer. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt nach Angaben der Polizei bei circa 2500 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch