Hier gibt es viele Ideen für Weihnachtsgeschenke

Viel Platz für Kreativität und große Auswahl an Weihnachtsgeschenken: Das bietet am Samstag und Sonntag, 23. und 24. November, der Gersthofer Hobby- und Künstlermarkt. Von 10 bis 17 Uhr werden rund 50 Künstler und Künstlerinnen ihre selbst gebastelten und gestalteten Werke in der TSV-Turnhalle an der Sportallee 12 in Gersthofen präsentieren. Darunter zu sehen sind handgemachte Schmuckstücke aus Holz, Filz oder anderen Materialien sowie Keramiken, Silberschmuck, Weihnachtsdeko und vieles mehr. Der Hobbykünstlermarkt wird ehrenamtlich von Anke Schiller organisiert und von der Stadt Gersthofen und dem TSV Gersthofen unterstützt. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsgeschenk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis