Hier sammelt die Kolpingsfamilie Hilfsgüter in Gersthofen

Die Kolpingsfamilie Gersthofen sammelt Hilfsgüter für die Ukraine und verbringt diese - dank eines großen Netzwerks - sicher zu den Stellen, an denen sie in der Ukraine gebraucht werden. Nun wurde eine zentrale Sammelstelle eingerichtet.

Als Anlaufstelle für Menschen aus der Region, welche für die Menschen in der Ukraine spenden wollen, dient eine Halle auf dem Gelände der Autowelt Simon in Gersthofen. Diese wird gleichzeitig auch als zentrale Sammelstelle für 100 Kolpingsfamilien genutzt. Hier konnte die Stadt Gersthofen vermitteln und die Helfer der Kolpingsfamilie mit der Familie Simon zusammenbringen.

Welche Hilfsgüter die Gersthofer Kolpingsfamilie braucht

Die Kolpingsfamilien Gersthofen sammeln ausschließlich Güter, die in der Krisenregion auch wirklich gebraucht werden. Welche Hilfsgüter das sind, können Interessierte unter www.kolping-bezirk-augsburg.de abrufen. Dort gibt’s auch weitere Informationen zur Hilfsaktion. Besonders dringend werden Medikamente und Verbandsmaterial benötigt.

Das Kolpingwerk in Ungarn organisiert dann die jeweiligen Hilfstransporte in die Ukraine und betreut geflüchtete Menschen in Ungarn an der Grenze. Das Kolpingwerk in der Ukraine hat außerdem eine Liste mit den benötigten Hilfsgütern erstellt, hält diese auf aktuellem Stand und kümmert sich um die Verteilung im Land.

Sammelstelle ist an mehreren Tagen geöffnet

Die Sammelstelle der Kolpingsfamilie Gersthofen befindet sich bei der Autowelt Simon in der Augsburger Straße 164. Sie ist geöffnet am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 17 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 15 bis 18 Uhr.