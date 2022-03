Gersthofen

06:30 Uhr

Hier sehen die Gersthofer ihren Energieverbauch in Echtzeit

Plus Wie viel Energie wird in Gersthofen erzeugt und wie viel verbraucht? Seit einem Jahr kann dies online abgefragt werden. Was hat sich seitdem in der Stadt getan?

Von Gerald Lindner

Viel Gewerbe, gut 20.000 Einwohner - seit einem Jahr können die Bürgerinnen und Bürger im Internet erfahren, wer in Gersthofen am meisten Energie verbraucht und wer Strom produziert. Als erste Kommune im Gebiet des LEW-Netzes hat die Stadt gemeinsam mit dem Energieversorger einen Energiemonitor eingerichtet. Warum es dafür auch Zuschüsse gibt.

