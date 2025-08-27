Vom kleinen Geschäft zum Spielwarenimperium: Hinter den Kulissen von Spiel&Freizeit

Es sind Einblicke, die Kinderaugen zum Leuchten bringen würden. Beim Rundgang durch die kilometerlangen Lager unterhalb von Spiel&Freizeit und Babywelt wird das Ausmaß der über die Region hinaus bekannten Geschäfte erst richtig spürbar. Skateboards, Basketbälle, Sandschaufeln - tausende Kisten voller Spielzeug lagern dort. Insgesamt sind es 120.000 verschiedene Produkte, erzählt Seniorchef Karl-Heinz Laber. Zum Vergleich: Das sind in etwa zehnmal so viele Produkte, wie in einem durchschnittlichen Supermarkt. Dabei hat der 85-jährige Seniorchef des Spielwarenimperiums einmal klein angefangen.
Gersthofen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden