Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Hinter den Kulissen von Spiel&Freizeit und Babywelt - was ist das Gehemnis der riesigen Geschäfte?

Gersthofen

Vom kleinen Geschäft zum Spielwarenimperium: Hinter den Kulissen von Spiel&Freizeit

Karl-Heinz Laber hat das Geschäft seiner Familie groß gemacht. Heute blickt der 85-Jährige zurück und erzählt, wie er den Online-Riesen den Kampf ansagt.
Von Philipp Kinne
    • |
    • |
    • |
    Der 85-Jährige Karl-Heinz Laber im riesigen Lager von Spiel&Freizeit und Babywelt in Gersthofen.
    Der 85-Jährige Karl-Heinz Laber im riesigen Lager von Spiel&Freizeit und Babywelt in Gersthofen. Foto: Marcus Merk

    Es sind Einblicke, die Kinderaugen zum Leuchten bringen würden. Beim Rundgang durch die kilometerlangen Lager unterhalb von Spiel&Freizeit und Babywelt wird das Ausmaß der über die Region hinaus bekannten Geschäfte erst richtig spürbar. Skateboards, Basketbälle, Sandschaufeln - tausende Kisten voller Spielzeug lagern dort. Insgesamt sind es 120.000 verschiedene Produkte, erzählt Seniorchef Karl-Heinz Laber. Zum Vergleich: Das sind in etwa zehnmal so viele Produkte, wie in einem durchschnittlichen Supermarkt. Dabei hat der 85-jährige Seniorchef des Spielwarenimperiums einmal klein angefangen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden