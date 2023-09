Gersthofen-Hirblingen

Ermittlungen wegen Vergewaltigung dauern noch an

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwltschaft wegen eies sexuellen Übergiffs auf eine Jugendliche in Hrblingen dauern noch an.

Großes Aufsehen erregte ein Einsatz in Hirblingen am frühen Morgen wegen einer Vergewaltigung. Die Ermittlungen dauern noch an.

Das große Hilfskräfteaufkommen war im Gersthofer Stadtteil Hirblingen am vergangenen frühen Sonntagmorgen nicht zu überhören gewesen. Gegen 3.50 Uhr, so berichtet ein Anwohner, sei das Dorf durch die Feuerwehrsirene aufgeweckt worden. Laut Polizei zu dieser Zeit zu einem sexuellen Übergriff auf eine Jugendliche in der Georgenstraße gekommen, die auch angezeigt worden war. Zwei tatverdächtige Jugendliche wurden noch in der Nacht vorläufig festgenommen und, schon am Sonntag jedoch wieder entlassen. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. Auf Anfrage erklärte einen Polizeisprecherin, dass die Ermittlungen derzeit noch andauern. Weitere Auskünfte werden aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht gegeben. (lig)

