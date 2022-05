Unbekannte leiten säurehaltige Flüssigkeit in den Kanal

Eine rot schimmernde und stark schäumende Flüssigkeit wird zwischen Gessertshausen und Hirblingen in den Abwasserkanal eingeleitet. Ein Messgerät löst jedoch rechtzeitig Alarm aus.

Säurehaltige Flüssigkeiten haben Unbekannte vergangene Woche in einem Abwasserkanal entsorgt. Glücklicherweise löste ein Messgerät im Einlauf der Kläranlage an der Gablinger Straße sofort Alarm aus.

Dem sofortigen Eingreifen der Mitarbeiter war es laut Polizei zu verdanken, dass die rot schimmernde und schäumende Flüssigkeit nicht in die Klärbecken gelangte. Das verseuchte Abwasser wurde stattdessen in ein Auffangbecken umgeleitet. Durch Laboruntersuchungen soll nun ermittelt werden, um welche Substanzen es sich handelt. Das Einleitgebiet erstreckt sich von Gessertshausen bis nach Hirblingen. Die Flüssigkeit muss bereits am Donnerstagvormittag erfolgt sein. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)