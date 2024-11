Der Hobby- und Künstlermarkt in Gersthofen wurde am Wochenende gerne als Ziel bei Spaziergängen und Sonntagsausflügen genutzt. Die Parkplätze an der TSV-Turnhalle an der Sportallee in Gersthofen waren meist alle besetzt und an beiden Ausstellungstagen drängten drinnen Besucherinnen und Besucher erwartungsvoll von Stand zu Stand.

