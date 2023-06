Gersthofen

06:18 Uhr

Hotel in früherer Spielhalle scheitert in Gersthofen auch im dritten Anlauf

Plus Die gute Verkehrslage an B17/B2 und A8 macht Gersthofen neben Speditionen auch für die Hotelbranche interessant. Pläne für ein weiteres Hotel scheiterten aber erneut.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Immer mehr Hotelbetten für Gersthofen: So wurde in den letzten Jahren unter anderem das Hotel Sonnenhof mit 95 Doppelzimmern am Gersthofer B2-Gewerbepark eröffnet. Im vergangenen Jahr kam im Güterverkehrszentrum ein neues Haus der Select-Kette als Doppelhotel mit Acora mit insgesamt 220 Zimmern hinzu. Schon damals lag auch ein Antrag für den Umbau einer früheren Spielhalle in ein Hotel vor. Dieser scheiterte allerdings in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses bereits zum dritten Mal.

Im Gersthofer Industriegebiet soll demnach an der Ecke Beethoven-/Robert-Bosch-Straße ein Gewerbegebäude mit Spielhalle entkernt, umgebaut, aufgestockt und ein Apart-Hotel eingerichtet werden. Geplant waren im Februar zuletzt 75 Zimmer mit insgesamt 134 Betten. Bei einem ersten, im Oktober 2022 vorgelegten Bauantrag waren sogar 156 Betten vorgesehen. Es handelt sich um ein viergeschossiges, auf der Ostseite drei- beziehungsweise eingeschossiges Haus.

