Gersthofen

18:00 Uhr

Hotelketten haben Gersthofen weiter im Blick

Plus Die Hotelbranche hat das Augsburger Land entdeckt. Jüngst wurde das Select-Hotel im Güterverkehrszentrum eröffnet. Nun soll ein weiteres in Gersthofen entstehen.

Gersthofen ist mit seiner Lage an den wichtigen Verkehrsachsen A8 sowie B17/ B2 für die Hotelbranche attraktiv. So wurde in den letzten Jahren unter anderem das Hotel Sonnenhof mit 95 Doppelzimmern am Gersthofer B2-Gewerbepark eröffnet. Im Sommer kam im Güterverkehrszentrum ein neues Haus der Select-Kette als Doppelhotel mit Acora und insgesamt 220 Zimmern hinzu. Tourismusdirektor Götz Beck spricht bei den Übernachtungen von einer leichten Erholung nach der Corona-Pandemie. Das wirkt sich auch in Gershtofen aus.

