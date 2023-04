Hoverboard entzündet sich selbst - Feuerwehr muss anrücken

Ein sogenanntes Hoverboard, eine Art elektrisch angetriebenes Skateboard, fängt plötzlich an zu brennen. Die Feuerwehr muss anrücken, berichtet die Polizei.

Weil ein Hoverboard in Flammen stand, musste die Feuerwehr ausrücken. Hoverboards, die auch unter Namen wie „E-Board“ oder „Mini-Segways“ bekannt sind, sind sich selbst stabilisierende, zweispurige Rollbretter. Als ein 14-Jähriger sein Hoverboard am Dienstagabend laden wollte, fing es laut Polizei plötzlich zu rauchen an. Seine Mutter packte das Gefährt und trug es auf die Terrasse. Dort fing es zu brennen an. Die eintreffende Feuerwehr aus Gersthofen löschte das Hoverboard ab. Der Schaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Der Einsatz ereignete sich gegen 22.10 Uhr in der Brahmsstraße, berichtet die Polizei. (kinp)