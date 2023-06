"Ich habe immer gerne gesungen – jetzt darf ich meine Musik leben"

Plus Die Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann gewann vor 15 Jahren eine Castingshow von Stefan Raab. Wir sprachen mit ihr im Vorfeld eines Auftritts in Gersthofen.

Sie haben eine Ausbildung an der Handelsschule für Sportler und Künstler absolviert. Was war da im Vordergrund?



Stefanie Heinzmann: Es war zuerst eine herkömmliche Handelsschule. Dann stand absolut die Musik im Vordergrund. Ich war bis dato die erste Sängerin dort.



Die Beschäftigung mit der Musik kam aber sicher nicht von ungefähr?



Stefanie Heinzmann: Gesungen habe ich immer gerne. Richtig fleißig ging’s dann ab dem Alter von zwölf, 13 Jahren los: Da habe ich dann in nahezu jedem Chor in meiner Heimat Wallis mitgemacht.