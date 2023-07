Ideen der Gersthofer Bürgerinnen und Bürger sind wieder gefragt

Projekte selbst vorschlagen, die dann von der Stadt umgesetzt werden, können die Teilnehmenden beim Gersthofer Bürgerhaushalt. Ab sofort sind Anregungen gefragt.

Von öffentlichen Toiletten, Mitfahrbänken, Saatgutautomaten über Trinkwasserbrunnen, Schwimmkurse oder mehr Grünflächen. Vielfältig waren die Wünsche, die Gersthoferinnen und Gersthofer bei den bisher vier Bürgerhaushalten angebracht haben und die zum Teil auch realisiert wurden. In diesem Jahr geht es bereits in die fünfte Runde. Ab sofort können Vorschläge gemacht werden. Allerdings gelten dafür genaue Anforderungen.

Wieder stellt die Stadt insgesamt 100.000 Euro für Vorschläge der Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung. Der Bürgerhaushalt der Stadt Gersthofen durchläuft insgesamt fünf Phasen. Bis zum Freitag, 25. August, (24 Uhr) können registrierte Nutzer online unter www.gersthofen-gestalten.de Vorschläge einreichen. Diese sind öffentlich einsehbar (mit dem Nutzernamen des Vorschlagenden versehen) und können bewertet sowie kommentiert werden, um ein erstes Stimmungsbild einzuholen.

Gersthofer Stadtverwaltung prüft die Vorschläge

Projekte, die nicht in der Entscheidungsgewalt der Stadt Gersthofen stehen, wie zum Beispiel der Bau einer Realschule, können beim Bürgerhaushalt allerdings nicht berücksichtigt werden. Nach dem 25. August bis Ende September werden alle eingereichten Vorschläge von der Gersthofer Stadtverwaltung geprüft und im Fall einer Umsetzbarkeit mit dem entsprechenden voraussichtlichen Budget versehen.

Danach sind wieder die Bürgerinnen und Bürger gefragt: In Phase drei können alle registrierten Nutzer über die eingereichten Vorschläge abstimmen. Jedem Nutzer steht sein persönlicher Budgetbalken in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung. Innerhalb dieses Budgets können Stimmen für beliebig viele Vorschläge abgegeben werden. Die Projekte, welche die meisten Stimmen erhalten haben, werden dann nach einer Abstimmung im Stadtrat in Phase vier in die Planung für den städtischen Haushalt 2024 aufgenommen. Die abschließende Phase fünf startet dann im Jahr 2024. Dann werden die Siegerprojekte geplant und auch realisiert.

Dort gibt die Stadt Gersthofen weitere Informationen

Übrigens: Unter www.gersthofen-gestalten.de sind die Richtlinien einsehbar, die für den Bürgerhaushalt gelten, und auch die Gewinnerprojekte aus dem vergangenen Jahr veröffentlicht, welche aktuell in verschiedenen Etappen umgesetzt werden. Eines ist zu beachten: Das Mitmach-Portal Gersthofen-Gestalten.de wurde auf eine neue Plattform gestellt, auf die aus Gründen des Datenschutzes die vorhandenen Zugänge nicht übernommen werden konnten. Daher müssen sich alle Teilnehmer neu registrieren, um Vorschläge einzureichen, Likes abzugeben oder Kommentare zu posten.

