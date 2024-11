„Ihr Engagement im Juni war beispiellos“

Beim alljährlichen Ehrenabend der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Gersthofen und seiner Ortsteile lobte Bürgermeister Michael Wörle die unentbehrliche Rolle der ehrenamtlichen Einsatzkräfte: „Gersthofen und die Ortsteile Batzenhofen, Edenbergen, Hirblingen und Rettenbergen können sich glücklich schätzen, auf Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, zählen zu dürfen.“ Jeder Einsatz, sei es bei Bränden, Verkehrsunfällen oder Naturereignissen zeige eindrucksvoll, wie wertvoll die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren für die Gemeinschaft sei.

„Das sahen wir unter anderem beim Hochwasser im Juni“, betonte Wörle. „Das Engagement der Ehrenamtlichen über die Leistungsgrenzen hinaus, die Zusammenarbeit mit den Ortsteilen und die überregionale Kooperation mit der Einsatzzentrale der Feuerwehren hier in Gersthofen war beispiellos.“ Hierfür dankte der Bürgermeister den Feuerwehrleuten persönlich und im Namen der Stadt. „Allein im Jahr 2024 gab es bis November bereits rund 400 Einsätze“, berichtete Wörle, „davon Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Edenbergen 26, Rettenbergen 11, Batzenhofen 11, Hirblingen 26 und Gersthofen 319.“

Otto König für 50 Jahre im aktiven Dienst geehrt

Im Laufe des Abends wurden insgesamt 30 Kameradinnen und Kameraden der Freiweiliigen Feuerwehren für ihre 10-, 20-, 25-, 30-, 40- und 50-jährige Mitgliedschaft und ihre aktive Dienstzeit geehrt. Besonders hervorzuheben darunter ist Otto König, der für 50 Jahre Einsatz in der Freiwilligen Feuerwehr Edenbergen am Ehrenabend eine besondere Auszeichnung erhielt. „Diese Ehrung verdeutlicht die große Verbundenheit und Beständigkeit der ehrenamtlichen Arbeit, die den Rückhalt und Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehrgemeinschaft unterstreicht“, so Wörle.

Für die musikalische Untermalung sorgte die Gerry-Fried-Big-Band mit einer Auswahl an festlichen und traditionellen Stücken. Die Gäste und Geehrten konnten den Abend anschließend bei einem gemeinsamen Abendessen und vielen persönlichen Gesprächen ausklingen lassen. (AZ)