Im Paul-Klee-Gymnasium dreht sich alles um faire Schokolade

Unter dem Motto "Fairer Februar" finden am Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen einige faire und nachhaltige Aktionen statt. Den Auftakt macht ein Schokoladen-Tasting.

Wie wird Schokolade hergestellt und unter welchen Bedingungen? Dieser Frage geht unter dem Motto "Fairer Februar" das Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen nach. Den Auftakt der Informationsveranstaltung machte ein Schokoladen-Tasting, das vom schuleigenen Wahlkurs Fairtrade durchgeführt wurde. Dank der Unterstützung des Fördervereins durften fünf Klassen an einer kostenlosen Schokoladenverkostung teilnehmen und Geschmack, aber auch Preis-Leistungsverhältnis verschiedener fairer Süßigkeiten beurteilen.

Dass die Schülerinnen und Schüler mit Ihren Einschätzungen richtig lagen, beweist der freitägliche Pausenverkauf von fairer Schokolade: Bereits nach zwei Verkaufstagen waren zwei der fünf angebotenen Produkte ausverkauft. Die Schülerinnen und Schüler des Wahlkurses und weitere fleißige Helferinnen und Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um die große Nachfrage zu bewältigen. Carolin Milchert, Betreuerin und Initiatorin der Aktion, zeigte sich sehr zufrieden. "Unsere Verantwortung als Konsument wahrzunehmen, ist wichtiger denn je", sagt sie. "Da ist die Schule ein guter Ort, um damit anzufangen und zu fragen: Wo kommen unsere Produkte her? Wie werden sie angebaut und hergestellt? Wie kann ich als Endverbraucher zu einer faireren Verteilung beitragen?"

Förderkreis des Gersthofer Gymnasiums finanziert die Ausstellung

Die Sinnhaftigkeit von fairen Standards bei Schokolade zeigt im "Fairen Februar" die Ausstellung "Make chocolate fair" des Inkota-Netzwerkes Berlin im Paul-Klee-Gymnasium. Die Ausstellung wurde vom Förderkreis des Gymnasiums finanziert. Inkota setzt sich unter diesem Kampagnentitel für einen fairen Kakaopreis ein, mahnt die Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten in der Kakaobranche an, fördert Schulungsprogramme für eine nachhaltige und ökologische Landwirtschaft und verlangt unabhängige Zertifizierungs- und Kontrollsysteme.

Auf sechs Roll-ups erfahren die Schülerinnen und Schüler eindrücklich, wie Schokolade hergestellt wird, und von der traurigen Wahrheit, unter welchen Bedingungen diese so beliebte Süßigkeit ihren Anfang nimmt: So liegt beispielsweise das Pro-Kopf-Einkommen einer Kakaobauernfamilie an der Elfenbeinküste – das Land, in dem weltweit am meisten Kakao angebaut wird - mit 45 Cent unter einem Euro. Nur sechs Prozent des Verkaufspreises von konventioneller Schokolade gehen an die Kakaobäuerinnen und -bauern, während die Schokoladenhersteller 33 Prozent erhalten.

2,26 Millionen Kinder arbeiten auf den Kakaoplantagen in Westafrika

Erschütternd war für die Schülerinnen und Schüler außerdem, dass schätzungsweise 2,26 Millionen Kinder auf den Kakaoplantagen in Westafrika arbeiten müssen. Die Ausstellung nimmt überdies verschiedene Siegel unter die Lupe und macht auf die unterschiedlichen Standards aufmerksam. Das Paul-Klee-Gymnasium möchte durch den Verkauf von fairer Schokolade die Kakaobäuerinnen und -bauern unterstützen. Dies mag nur ein kleiner Beitrag für das übergeordnete Ziel der globalen Gerechtigkeit sein, doch Emma, eine Fünftklässlerin und Teilnehmerin im Fairtrade-Wahlkurs, drückt es folgendermaßen aus: "Kleine Schritte sind besser als keine Schritte." (AZ)

